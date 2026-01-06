Снегопады, метели и туманы накроют Украину: кому готовиться к ухудшению погоды

В Украине ухудшится погода. Синоптики предупреждают о снегопадах и туманах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Когда и где в Украине ухудшится погода?

Согласно сообщению Укргидрометцентра, 7 января на Закарпатье и Прикарпатье будет идти значительный снег.

В Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях туман. Видимость 300 – 500 метров. На дорогах западных, северных и Винницкой области гололедица. Из-за этих опасных метеорологических явлений в Украине объявили І уровень опасности (желтый).

В Укргидрометцентре отметили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Разные области предупредили о непогоде:

На Ровенской области ожидают значительный снег, метель, на дорогах будет гололедица.

В течение суток 7 января на Черкасской области туман, видимость 200 – 500 метров, гололед (6 – 19 миллиметров), на дорогах гололедица.

У Кировоградской области 7 января сохранится туман, видимость 200 – 500 метров.

На Полтавской области во второй половине дня 6 января, ночью и утром 7 января туман, видимость 200 – 500 метров.

На Винницкой области 7 января туман, видимость 200-500 метров, гололед (6-19 миллиметров), на дорогах гололедица.

На Черниговской области туман, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Что делать, когда на улице туман и сильный снег?

В КГГА дали советы водителям и пешеходам зимой в такую погоду.

Если вы водитель, то придерживайтесь скоростного режима, дистанции и откажитесь от рискованных маневров. Включайте габаритные огни или противотуманные фонари, переобувайте шины, если до сих пор этого не сделали. Не оставляйте авто на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. И тормозите, когда подъезжаете к пешеходному переходу.

Если вы пешеход, то ходите не спеша. Слегка расслабьте ноги и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву. Не держите руки в карманах – махайте ими в такт ходьбы. Не перебегайте переходы перед машинами, потому что авто может занести на дороге.