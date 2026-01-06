Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Коли і де в Україні погіршиться погода?

Відповідно до повідомлення Укргідрометцентру, 7 січня на Закарпатті та Прикарпатті йтиме значний сніг.

В Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях туман. Видимість 300 – 500 метрів. На дорогах західних, північних та Вінницької області ожеледиця. Через ці небезпечні метеорологічні явища в Україні оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

В Укргідрометцентрі зауважили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Різні області попередили про негоду:

На Рівненщині очікують значний сніг, хуртовину, на дорогах буде ожеледиця.

Впродовж доби 7 січня на Черкащині туман, видимість 200 – 500 метрів, ожеледь (6 – 19 міліметрів), на дорогах ожеледиця.

У Кіровоградській області 7 січня утримається туман, видимість 200 – 500 метрів.

На Полтавщині в другій половині дня 6 січня, вночі та вранці 7 січня туман, видимість 200 – 500 метрів.

На Вінниччині 7 січня туман, видимість 200-500 метрів, ожеледь (6-19 міліметрів), на дорогах ожеледиця.

На Чернігівщині туман, ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця.

Що робити, коли на вулиці туман і сильний сніг?

В КМДА дали поради водіям і пішоходам узимку в таку погоду.

Якщо ви водій, то дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції і відмовтеся від ризикованих маневрувань. Вмикайте габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі, перевзуйте шини, якщо досі цього не зробили. Не залишайте авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки. І гальмуйте, коли під'їжджаєте до пішохідного переходу.

Якщо ви пішохід, то ходіть не поспішаючи. Злегка розслабте ноги і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву. Не тримайте руки в кишенях – вимахуйте ними в такт ходьби. Не перебігайте переходи перед машинами, бо авто може занести на дорозі.