Силой прорываться не буду – Кличко не впустили в аэропорт на встречу Меркель
Источник:телеграмм Виталия Кличко
Канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа прибудет в Украину. Однако мэр Киева Виталий Кличко не может ее встретить в аэропорту, как это было на предыдущих визитах. Его туда не впустили.
Об инциденте сообщил сам Кличко. Он возмутился, ведь считает, что мэр столицы должен встречать Меркель.
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"На этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Однако такое в моей практике – впервые", – написал Кличко.
Интересно, в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Или команду и так дрожали, что устроили такой цирк?
– добавил мэр столицы.
Кличко не впустили на встречу Меркель / Фото Виталия Кличко
"Вас нет в списке"
На видео, которое опубликовал Кличко, видно, как он пытается пройти. Его не пускают, отметив, что мэра нет в списке.
"Прорываться не буду, как-то не цивилизованно это будет выглядеть", – сказал мэр.Справка. Канцлер Германии Ангела Меркель приедет с визитом в Украину 22 августа, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Накануне она посетила Россию и поговорила с Владимиром Путиным.