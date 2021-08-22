Силой прорываться не буду – Кличко не впустили в аэропорт на встречу Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа прибудет в Украину. Однако мэр Киева Виталий Кличко не может ее встретить в аэропорту, как это было на предыдущих визитах. Его туда не впустили.

Об инциденте сообщил сам Кличко. Он возмутился, ведь считает, что мэр столицы должен встречать Меркель.

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"На этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Однако такое в моей практике – впервые", – написал Кличко.

Интересно, в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Или команду и так дрожали, что устроили такой цирк?

– добавил мэр столицы.



Кличко не впустили на встречу Меркель / Фото Виталия Кличко

"Вас нет в списке"

На видео, которое опубликовал Кличко, видно, как он пытается пройти. Его не пускают, отметив, что мэра нет в списке.

"Прорываться не буду, как-то не цивилизованно это будет выглядеть", – сказал мэр.