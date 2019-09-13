Силовики пришли с обысками в банк Порошенко в Киеве

В здание "Международного инвестиционного банка" (Киев, Цитадельная 3) в пятницу, 13 пришли правоохранители. Вероятнее всего, они осуществляют там обыски. Основным владельцем банка является пятый президент Украины Петр Порошенко.

Какие именно правоохранительные структуры осуществляют обыски – пока не известно. Силовики на месте событий ситуацию не комментируют, говорят – все вопросы к следователю. Сейчас в телефонном режиме представители банка сказали 24 каналу, что не имеют информации об обысках.

Читайте также: Уголовное производство в отношении Порошенко и Климкина начато, – НАБУ

Официального подтверждения осуществления обысков нет. Информацию об этом пока обнародовал лишь одиозный Андрей Портнов в своем телеграмме.

Смотрите фото с места событий (24 канал):

Новость дополняется...