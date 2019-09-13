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      Силовики пришли с обысками в банк Порошенко в Киеве

      58 Читати новину українською
      Обыски в Киеве в банке Порошенко
      Обыски в Киеве в банке Порошенко / 24 канал

      В здание "Международного инвестиционного банка" (Киев, Цитадельная 3) в пятницу, 13 пришли правоохранители. Вероятнее всего, они осуществляют там обыски. Основным владельцем банка является пятый президент Украины Петр Порошенко.

      Какие именно правоохранительные структуры осуществляют обыски – пока не известно. Силовики на месте событий ситуацию не комментируют, говорят – все вопросы к следователю. Сейчас в телефонном режиме представители банка сказали 24 каналу, что не имеют информации об обысках.

      Читайте также: Уголовное производство в отношении Порошенко и Климкина начато, – НАБУ

      Официального подтверждения осуществления обысков нет. Информацию об этом пока обнародовал лишь одиозный Андрей Портнов в своем телеграмме.

      Смотрите фото с места событий (24 канал):

       

       

      Новость дополняется...

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Банки Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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