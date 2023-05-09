Силовые структуры усилили давление на украинский бизнес, – Федерация работодателей

Случаи "наездов" силовых структур на бизнес, выживший после начала полномасштабной войны, участились. Примером этого является возбуждение уголовного дела Бюро экономической безопасности (БЭБ) насчет сети кинотеатров Мультиплекс.

Об этом сообщил член президиума совета Федерации работодателей Украины, бизнесмен Александр Соколовский на своей фейсбук-странице.

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Силовые структуры усилили давление на украинский бизнес

Как пример беспредела, Соколовский приводит громкий случай возбуждения уголовного дела Бюро экономической безопасности (БЭБ) по сети кинотеатров Мультиплекс, которая, потеряв в результате полномасштабного вторжения треть своих кинотеатров, на короткое время воспользовалась законной отсрочкой погашения налогов.

И хотя компания, сумев продолжить деятельность, оперативно выплатила все налоги, уголовное дело остается открытым, изъяты уставные документы, сообщается в публикации.

"Видимо, не найдя в стране других преступников, БЭБ открывает по компании уголовное производство по статье "Уклонение от уплаты налогов. Те факты, что долга уже нет и то, что отсрочка уплаты этого налога была предоставлена нашими законодателями, следователей не смутили... Добавлю лишь, что на финансирование БЭБ, похоже на откровенную имитацию работы, в бюджете 2023 года заложено 503 миллиона гривен! Много это или мало, решайте сами, но считаю, что для ВСУ эти деньги были бы нужнее. Как и бойцы, умеющие хорошо воевать с кинотеатрами", – пишет Соколовский.

По словам автора, ситуация с Мультиплексом лишь часть негативной тенденции отношения к бизнесу, которая, казалось, утихла в начале российской агрессии.

Если все будем молчать, пока они по очереди нас чешутся, то дождемся, когда придут и за нами. И будут кошмарить за наши деньги. Хотя эти "верующие" реально не понимают, как сложно налогоплательщикам во время войны не только удержать компанию, сохранить людей, но и наполнять бюджет... Вопрос к БЭБ: вам что, реально во время войны нечего делать? Сколько "схематозников" вы уже победили? Сколько денег в бюджет вернули?",

– пишет Соколовский.

Соколовский заявляет, что в начале войны ситуация была другой, государство и бизнес помогали друг другу выжить.

В начале полномасштабной войны… предприниматели видели искреннее желание многих госструктур, включая силовые, идти навстречу налогоплательщикам, поддерживать нас и принимать оперативные решения, помогающие выживать… Но сейчас снова такое ощущение, что наверху вернулось привычное отношение к бизнесу как к дойной корове, задача которой доиться и желательно молча,

– сообщает бизнесмен.

Как сообщалось ранее, Мультиплекс показал фоторепортаж разрушенных кинотеатров, некоторые из них полностью разрушены или остались на временно оккупированных территориях.

Также ранее председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что расследование БЭБ против Multiplex оказывает негативное влияние на инвестиции в Украину. А депутаты в составе Временной следственной комиссии Верховной Рады заявили, что дело Multiplex проводится БЭБ без оснований для этого.