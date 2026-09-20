"Только люди с высоким IQ": Трамп объявил о создании Сил искусственного интеллекта в США

Президент США Дональд Трамп 19 сентября объявил о создании нового ведомства – Силы искусственного интеллекта. По его словам, руководитель этой структуры будет назначен уже в ближайшем будущем.

Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.

Что известно о создании Сил ИИ в США?

Новую структуру формируют по аналогии с Космическими силами США, основанными в 2019 году.

Трамп выразил убеждение, что развитие этой отрасли станет определяющим для экономики страны и будет играть ключевую роль в мировой конкуренции.

Я создаю Силы искусственного интеллекта, так же как я создал Космические силы, которые добились колоссального успеха во время моего первого президентского срока. С чем это связано, я объявлю в ближайшем будущем о назначении руководителя,

– рассказал американский президент.

Глава Белого дома подчеркнул, что новые технологии являются началом масштабной промышленной революции. По его оценкам, в будущем этот сектор способен обеспечить до 25% валового внутреннего продукта Соединенных Штатов.

Президент США также подчеркнул стремление сохранить технологическое лидерство на международной арене.

Мы опережаем Китай и остальной мир, и я намерен сохранить это преимущество!

– подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее американский лидер отверг опасения относительно возможной угрозы выхода технологий из-под контроля, назвав подобные опасения преувеличенными. Заявление прозвучало после того, как руководители компаний Anthropic, OpenAI и SpaceX призвали к более осторожному развитию отрасли из-за рисков для безопасности.