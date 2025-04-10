Иностранный контингент в Украине: в "Коалиции решительных" назвали 4 цели военных сил
- "Коалиция решительных" определила четыре цели для военных сил в Украине: безопасное небо, безопасное море, мир на земле, и поддержка украинской армии.
- Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что на заседании 10 апреля обсудят военное планирование и обеспечение готовности коалиции к достижению мирного соглашения.
- Коалиция стремится к установлению длительного мира в Украине и готова поддерживать страну и в борьбе, и в мире.
В "Коалиции решительных", состоящей из трех десятков государств во главе с Великобританией и Францией, назвали четыре цели сил обеспечения безопасности, которые будут размещены в Украине. Там заявили, что план по этому поводу уже хорошо проработан.
А также заверили, что "Коалиция решительных" прежде всего стремится к установлению длительного мира в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
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Какие цели будут стоять перед иностранным контингентом в Украине
В начале заседания "Коалиции решительных" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 10 апреля министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что целями военных сил на территории Украины будет безопасное небо, безопасное море, мир на земле, а также сильная украинская армия.
Наши планы хорошо проработаны, и мы имеем четкие цели для Украины. Во-первых, гарантировать безопасное небо. Во-вторых, гарантировать безопасное море. В-третьих, поддержать мир на земле. И в-четвертых, поддержать украинские вооруженные силы, чтобы они стали сильнейшим сдерживающим фактором,
– объясняет Гили.
Он добавляет, что силы гарантирования станут решительным и надежным элементом безопасности для Украины и будут способствовать тому, что любой установленный в результате переговоров мир будет длительным.
По его словам, на заседании 10 апреля представители 30 государств-участников "Коалиции решительных" обсудят военное планирование, сфокусируются на оперативном планированию коалиции и обеспечении полной готовности к моменту достижения мирного соглашения.
Гили отметил, что "Коалиция решительных" будет стоять с Украиной не только в борьбе, но и в мире.
К слову, ранее в Британии объяснили, каким будет план размещения миротворцев в Украине. Там отметили, что он предусматривает привлечение сухопутных, морских и воздушных сил, с акцентом на восстановление и укрепление ВСУ как гарантии безопасности.