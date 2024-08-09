В ночь на 9 августа Силы обороны успешно атаковали аэродром в Липецке. О его важности и о том, где он расположен, рассказывает 24 Канал.

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В 400 километрах от границы с Украиной

Во время атаки на Липецкий аэродром был также поражен склад управляемых авиационных бомб, которыми агрессорка постоянно терроризирует наши мирные города.

На аэродроме Липецк базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил России. В Генштабе ВСУ отметили, что результаты поражения уточняются.

Аэродром Липецк атаковали: смотрите карту

В то же время расстояние до границы с Украиной составляет более 400 километров.



Аэродром в Липецке расположен в 400 километрах от границы с Украиной / Скриншот 24 Канала

Украинские военные продолжают наносить оккупантам потери. В частности, в ночь на 9 августа атаковали не только аэродром, а также и силы противовоздушной обороны на вражеской территории.