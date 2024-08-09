Вночі проти 9 серпня Сили оборони успішно атакували аеродром у Липецьку. Про його важливість та про те, де він розташований, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Понад 100 бойових зіткнень, ворог активно діяв на Покровському напрямку: карта фронту 9 серпня

За 400 кілометрів від кордону з Україною

Під час атаки на Липецький аеродром було також уражено склад керованих авіаційних бомб, якими агресорка постійно тероризує наші мирні міста.

На аеродромі Липецьк базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил Росії. У Генштабі ЗСУ наголосили, що результати ураження уточнюються.

Аеродром Липецьк атакували: дивіться карту

Водночас відстань до прикордоння з Україною становить понад 400 кілометрів.



Аеродром в Липецьку розташований за 400 кілометрів від кордону з Україною / Скриншот 24 Каналу

Українські військові продовжують завдавати окупантам втрат. Зокрема, вночі проти 9 серпня атакували не тільки аеродром, а також і сили протиповітряної оборони на ворожій території.