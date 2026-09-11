Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Повреждены две ЗРГК "Панцирь-С1", предприятие ОПК и место запуска ударных БПЛА
11 сентября, 15:48
2
Обновлено - 16:12, 11 сентября

Повреждены две ЗРГК "Панцирь-С1", предприятие ОПК и место запуска ударных БПЛА

Даниил Жоров

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов и предприятию оборонно-промышленного комплекса противника на территории России и на временно оккупированных землях. Среди целей оказались два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", радиолокационная станция, а также базы подготовки и запуска беспилотников.

Под ударом оказались как объекты на ТОТ, так и в самой России. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ

Что известно об украинских ударах? 

ВСУ удалось нанести удары по объектам в нескольких регионах. В частности, в Таганроге Ростовской области Силы обороны обезвредили два зенитных комплекса "Панцирь-С1", а в населенном пункте Березки Брянской области целью стала вражеская радиолокационная станция. 

В то же время, во временно оккупированном Донецке украинские военные успешно поразили место хранения, подготовки и непосредственного пуска вражеских ударных БпЛА. Кроме того, в Петропавловке на Луганщине под удар попал центр подготовки операторов беспилотников подразделения "Ахмат". Этот объект враг активно использовал для подготовки специалистов по управлению FPV-дронами и другими современными беспилотными системами. 

В Снежном Донецкой области подразделения Сил обороны поразили Снежнянский машиностроительный завод. Это предприятие играет немаловажную роль в обеспечении российского ВПК. 

Завод специализируется на производстве деталей для газотурбинных двигателей, включая диски и лопатки компрессоров и турбин. Российская оборонка использует данную продукцию для комплектации военных авиационных двигателей. В настоящее время степень нанесенного ущерба по всем пораженным объектам уточняется.

Также в ночь на 11 сентября агломерация Энгельс – Саратов оказалась под ударом дронов. В результате удара вспыхнул пожар на логистическом хабе компании Ozon. В то же время вероятно поражение и Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

Связанные темы:

Война России с Украиной Взрывы в России
Оккупированные территории
Генштаб