Повреждены две ЗРГК "Панцирь-С1", предприятие ОПК и место запуска ударных БПЛА

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов и предприятию оборонно-промышленного комплекса противника на территории России и на временно оккупированных землях. Среди целей оказались два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", радиолокационная станция, а также базы подготовки и запуска беспилотников.

Под ударом оказались как объекты на ТОТ, так и в самой России. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно об украинских ударах?

ВСУ удалось нанести удары по объектам в нескольких регионах. В частности, в Таганроге Ростовской области Силы обороны обезвредили два зенитных комплекса "Панцирь-С1", а в населенном пункте Березки Брянской области целью стала вражеская радиолокационная станция.

В то же время, во временно оккупированном Донецке украинские военные успешно поразили место хранения, подготовки и непосредственного пуска вражеских ударных БпЛА. Кроме того, в Петропавловке на Луганщине под удар попал центр подготовки операторов беспилотников подразделения "Ахмат". Этот объект враг активно использовал для подготовки специалистов по управлению FPV-дронами и другими современными беспилотными системами.

В Снежном Донецкой области подразделения Сил обороны поразили Снежнянский машиностроительный завод. Это предприятие играет немаловажную роль в обеспечении российского ВПК.

Завод специализируется на производстве деталей для газотурбинных двигателей, включая диски и лопатки компрессоров и турбин. Российская оборонка использует данную продукцию для комплектации военных авиационных двигателей. В настоящее время степень нанесенного ущерба по всем пораженным объектам уточняется.

Также в ночь на 11 сентября агломерация Энгельс – Саратов оказалась под ударом дронов. В результате удара вспыхнул пожар на логистическом хабе компании Ozon. В то же время вероятно поражение и Саратовского нефтеперерабатывающего завода.