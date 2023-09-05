Об этом сообщила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, оккупанты едва успевают обеспечивать свои настоящие потребности в боеприпасах.

Важно Из-за сумасшедшего соседа зима в Украине будет сложной и непростой, – Данилов

Защитники Юга не фиксируют мощную подготовку оккупантов к зиме

Мы не наблюдаем мощную подготовку к зиме. Возможно, потому, что у них усложнена логистика. Они едва успевают обеспечивать свои современные потребности в боеприпасах, средствах защиты, подтягивать какие-то новые единицы техники вместо поврежденных или уничтоженных. Поэтому такого массового заведения, например, вещей на зимование мы пока не наблюдаем,

– заявила Гуменюк.

Она подчеркнула, что российские террористы сейчас оценивают ситуацию. Оккупанты хотят понять, на какой именно рубеж необходимо будет поставлять зимнее оборудование, поскольку пока сами не знают, где окажутся к тому времени.

Планируют ли оккупанты атаку на энергосистему Украины

Напомним, что недавно Гуменюк рассказывала, что вполне вероятно, что российские оккупанты продолжат наносить массированные ракетные удары по Украине. У них есть ракетный запас и они могут его пополнять.

По словам спикера, все факты утверждают, что оккупанты могут прибегнуть к таким атакам. Также они постоянно ищут новые способы воздействия и давления. Украинские военные тщательно отслеживают и готовятся к защите от этих угроз.