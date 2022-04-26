Силы обороны Одессы смогут отразить любую атаку – Братчук об угрозе из Приднестровья

В результате утренних обстрелов Одесщины, оккупанты частично разрушили мост и прибегают к провокации на территории Приднестровья. Силы обороны Одессы готовы встретить врага в любом месте и дать достойный отпор.

Об этом в эфире 24 канала заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также добавил, что армию России не следует недооценивать, ведь у нее много живой силы и техники.

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Сегодня у сил обороны Одессы достаточно сил и средств, чтобы отразить любую атаку, если будет такая попытка со стороны оккупационных войск Приднестровья,

– отметил Братчук.

Обстрел моста в Одесской области

"Что касается обстрела моста в Одесской области, то наши прогнозы оправдались, к сожалению – видим, что враг атакует транспортную инфраструктуру. Это "артерии", связывающие регионы Украины. Также по территории нашей области проходят гуманитарные грузы от партнеров из-за границы, подчеркну, что это именно гуманитарная помощь, – объясняет спикер Одесской ОВА.

По словам Сергея Братчука, мост объединяет основную часть региона с южным направлением – Бессарабией. По состоянию на сейчас, движение по мосту мы возобновили и еще важна положительная новость – нет пострадавших.

Можно это связывать с Приднестровьем, хотя это часть одной цепи провокаций. Россия пытается привлечь Приднестровье по типу Беларуси,

– утверждает Братчук.

Напомним, что 26 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесщине. На этот раз враг атаковал мост, соединяющий основную часть Одесской области с южной частью региона. Ракеты были запущены из акватории Каспийского моря, ПВО смогло отразить 2 ракеты, но 2 другие достигли цели.

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