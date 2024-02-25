Силы обороны отошли на западную окраину Ласточкино на Донетчине

Силы обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, что возле Авдеевки. Сейчас на этом направлении продолжаются ожесточенные бои.

Представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что происходит в населенном пункте Ласточкино, о захвате которого ранее заявляли российские войска.

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Украинские воины отошли на подготовленные позиции

Справка. Ласточкино граничит с западными окраинами города Авдеевка, в частности с Авдеевским коксохимом.

Ласточкино на карте:

Дмитрий Лиховий сообщил, что Силы обороны Украины отошли на западную окраину Ласточкино. По его словам, украинские военные заняли подготовленные оборонительные позиции.

Однако ожесточенные бои продолжаются. Враг регулярно наносит удары по позициям украинских защитников.

Продолжаются ожесточенные бои, враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны,

– сказал Лиховий.

Стоит заметить, что вечером 24 февраля российские захватчики заявили, что захватили Ласточкино. Мониторинговая платформа DeepState часами позже тоже написала, что враг оккупировал этот населенный пункт.

Однако Генштаб ВСУ утром 25 февраля отчитался, что на Авдеевском направлении украинские защитники за сутки отбили 14 врага в районах Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Какая ситуация сейчас на фронте