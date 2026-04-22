24 Канал Новости Украины Силы обороны поразили пункт управления движением военных кораблей России и другие цели
22 апреля, 10:28
Сергей Попович
Основные тезисы
  • Силы обороны Украины поразили пункт управления движением военных кораблей черноморского флота России в Севастополе и несколько пунктов управления БПЛА в разных областях.
  • Целью также стали командно-наблюдательные пункты врага в Донецкой области и в Белгородской области, а также сосредоточение живой силы оккупантов в Донецкой области.

21 и в ночь на 22 апреля Силы обороны нанесли удары по ряду важных объектов России. В частности, поражен пункт управления движением военных кораблей черноморского флота.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие цели страны-агрессора атаковали Силы обороны?

Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления движением военных кораблей черноморского флота России "Стрелецкий" в Севастополе.

Также поражены пункты управления БПЛА в районах населенных пунктов Коровяковка и Теткино Курской области России и пункта управления БПЛА "Молния" в районе Добролюбовки на Харьковщине.

Нанесен удар по пункту управления подразделения противника в районе населенного пункта Вязовое Белгородской области, а также командно-наблюдательным пунктам врага вблизи Уютного на ВОТ украинской Донетчины и Высокого Белгородской области.

Сосредоточение живой силы оккупантов стало целью в районе населенного пункта Графское Донецкой области. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Ночью дроны атаковали Сызрань

  • Ночью 22 апреля в Сызрани прогремели взрывы, местные жители и власти сообщили об атаке беспилотников.

  • Под атакой мог быть местный НПЗ, о чем свидетельствует анализ геолокаций съемок пролета беспилотников.