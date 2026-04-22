Силы обороны поразили пункт управления движением военных кораблей России и другие цели
- Силы обороны Украины поразили пункт управления движением военных кораблей черноморского флота России в Севастополе и несколько пунктов управления БПЛА в разных областях.
- Целью также стали командно-наблюдательные пункты врага в Донецкой области и в Белгородской области, а также сосредоточение живой силы оккупантов в Донецкой области.
21 и в ночь на 22 апреля Силы обороны нанесли удары по ряду важных объектов России. В частности, поражен пункт управления движением военных кораблей черноморского флота.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Какие цели страны-агрессора атаковали Силы обороны?
Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления движением военных кораблей черноморского флота России "Стрелецкий" в Севастополе.
Также поражены пункты управления БПЛА в районах населенных пунктов Коровяковка и Теткино Курской области России и пункта управления БПЛА "Молния" в районе Добролюбовки на Харьковщине.
Нанесен удар по пункту управления подразделения противника в районе населенного пункта Вязовое Белгородской области, а также командно-наблюдательным пунктам врага вблизи Уютного на ВОТ украинской Донетчины и Высокого Белгородской области.
Сосредоточение живой силы оккупантов стало целью в районе населенного пункта Графское Донецкой области. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Ночью дроны атаковали Сызрань
Ночью 22 апреля в Сызрани прогремели взрывы, местные жители и власти сообщили об атаке беспилотников.
Под атакой мог быть местный НПЗ, о чем свидетельствует анализ геолокаций съемок пролета беспилотников.