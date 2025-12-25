Силы обороны поразили российский аэродром, РЛС и ремонтное подразделение противника

Украинские военные атаковали российский военный аэропорт противника в республике Адыгея, а также вражеские радиолокационные станции и ремонтное подразделение на оккупированных территориях.

Соответствующий удар нанесли в ночь на четверг, 25 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Какие последствия атаки на Россию?

Подразделения Сил обороны Украины ночью нанесли удар по военному аэродрому в районе города Майкоп в республике Адыгея. По предварительной информации, цель удалось поразить, на месте удара возник пожар.

Более того, с помощью дронов поразили ремонтное подразделение из состава 143 мотострелкового полка противника в районе населенного пункта Труженка, расположенного на временно оккупированной территории Донецкой области.

По уточненным результатам ударов украинских БПЛА в предыдущий период по аэродрому "Бельбек" (ВОТ украинского Крыма) подтверждено уничтожение радиолокационной станции 96K6, станции связи Р-419 и повреждение РЛС 55Ж6Т, – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Силы обороны продолжают подрывать военно-экономический потенциал врага, препятствуя обеспечению горюче-смазочными материалами и боеприпасами российской армии в Украине.

Какие еще потери нанесли россиянам?