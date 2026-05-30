Силы обороны поразили танкер теневого флота и нефтебазы в Крыму и Таганроге

В ночь на 30 мая Силы беспилотных систем нанесли серии ударов по объектам российской инфраструктуры в глубоком тылу. Под атакой оказались нефтебазы в Таганроге и Феодосии, а также танкер так называемого "теневого флота".

Об этом сообщил Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр".

Что известно об успешной атаке украинских военных на российские объекты?

По информации "Мадяра", было поражено не менее 23 целей военного и инфраструктурного значения.

Среди подтвержденных целей – нефтяной танкер так называемого "теневого флота", нефтебаза "Курганнефтепродукт" в Таганроге Ростовской области России, а также морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии в Крыму.

В СБС отмечают, что операция была направлена ​​на объекты топливной инфраструктуры противника, обеспечивающие военную логистику. Также сообщается о поражении отдельных военных объектов, в частности, самолетов Ту-142 и других целей.

По данным "Мадяра", действия производились в координации с Центром глубинного поражения Сил беспилотных систем. Операция стала частью системных ударов по тыловой инфраструктуре России.

Партизанское движение "Атеш" подтверждает, что украинские защитники нанесли удары по нефтебазе в Феодосии. Несмотря на большое количество комплексов ПВО, которые находились на территории предприятия, снова зафиксировали попадание. На этот раз ситуация с горючим для окупантов станет критической в ​​ближайшее время.

Россию массированно атаковали дроны

В ночь на 30 мая в нескольких регионах России зафиксировали атаку беспилотников. По данным местных и военных источников, более сотни дронов якобы нанесли удар в Таганроге, а также в Рязанской, Тульской, Воронежской и Ульяновской областях. Враждебное минобороны заявило о "перехвате" 127 беспилотников в разных регионах страны и над акваторией Азовского моря. В то же время в ряде областей все же были зафиксированы попадания, пожары и разрушения.

Напомним, что ночью беспилотники совершили массированную атаку на Таганрог в Ростовской области России. В городе раздались взрывы, а в разных районах, в том числе вблизи порта и авиационного завода, возникли возгорания. Местные власти заявили о работе систем противовоздушной обороны и утверждают, что в регионе было якобы сбито около 50 дронов.

В Воронежской области в результате падения обломков возникли пожары в гараже и повреждения зданий. Ульяновская и Тульская области также сообщали о работе ПВО и сбитых дронах, однако часть обломков якобы упала на землю, причинив локальные повреждения.