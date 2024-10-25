Так, цели противника были поражены в ночь на 25 октября. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Поражен российский "Бук-М3" и уничтожен "Бук-М2"

В ночь на 25 октября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника, поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и уничтожили радиолокационную станция подсветки целей и наведения ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" врага,

– говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ сообщили, что цели находились на временно оккупированной территории Луганской области в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения.

Работа продолжается. Ослабление противовоздушной обороны РФ делает уязвимыми для украинских ударов другие важные объекты противника как на фронте, так и в глубоком тылу", – добавили в Генштабе.