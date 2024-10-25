Так, цілі противника було уражено в ніч на 25 жовтня. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Уражено російський "Бук-М3" та знищено "Бук-М2"

В ніч на 25 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станція підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" ворога,

– ідеться в повідомленні.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення.

"Робота триває. Послаблення протиповітряної оборони РФ робить вразливими для українських ударів інші важливі об'єкти противника як на фронті, так і у глибокому тилу", – додали у Генштабі.