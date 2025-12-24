Силы обороны поразили завод синтетического каучука, место хранения БЭК и другие объекты оккупантов
- Силы обороны нанесли удары по заводу синтетического каучука в Ефремове, где вспыхнул масштабный пожар.
- Поражено место хранения безэкипажных катеров в Крыму и склады материально-технических средств в Луганской области.
В ночь на 24 декабря Силы обороны нанесли удары по нескольким вражеским объектам. Это в частности завод синтетического каучука, место хранения и обслуживания безэкипажных катеров и ряд объектов логичтичного обеспечения и ПВО.
Нанесены удары по ряду объектов на ВОТ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ и СБС.
Какие объекты России поразили Силы обороны?
Так, в городе Ефремов в Тульской области России были поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука", который специализируется на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, раздавались взрывы.
Это работа Сил беспилотных систем, а конкретно – 1-го отдельного центра.
Также поражено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного временно оккупированном украинском Крыму. Последствия уточняются.
Также нанесены удары по складу материально-технических средств полкового уровня в Должанске на временно оккупированной территории Луганской области.
Зафиксировано попадание по ряду объектов противовоздушной обороны и районах сосредоточения живой силы захватчиков на ВОТ.
Ночью взрывы раздавались в Тульской области России
Около 10 взрывов прозвучало этой ночью в Тульской области. Жители Ефремовского района слышали взрывы, начиная с 03:20 ночи.
Впоследствии губернатор Тульской области подтвердил атаку и сообщил о пожаре на "одном из предприятий".