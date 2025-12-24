Силы обороны поразили завод синтетического каучука, место хранения БЭК и другие объекты оккупантов

В ночь на 24 декабря Силы обороны нанесли удары по нескольким вражеским объектам. Это в частности завод синтетического каучука, место хранения и обслуживания безэкипажных катеров и ряд объектов логичтичного обеспечения и ПВО.

Нанесены удары по ряду объектов на ВОТ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ и СБС.

Смотрите также В Москве ликвидировали полицейских, которые участвовали в пытках украинских пленных, – источники

Какие объекты России поразили Силы обороны?

В ночь на 24 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов в России и на временно оккупированных территориях Украины.

Так, в городе Ефремов в Тульской области России были поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука", который специализируется на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, раздавались взрывы.

Это работа Сил беспилотных систем, а конкретно – 1-го отдельного центра.

Также поражено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного временно оккупированном украинском Крыму. Последствия уточняются.

Также нанесены удары по складу материально-технических средств полкового уровня в Должанске на временно оккупированной территории Луганской области.

Зафиксировано попадание по ряду объектов противовоздушной обороны и районах сосредоточения живой силы захватчиков на ВОТ.

Ночью взрывы раздавались в Тульской области России