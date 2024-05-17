Самое глубокое продвижение врага - 10 километров: Силы обороны стабилизировали ситуацию на Харьковщине
Силы обороны стабилизировали продвижение россиян на севере Харьковщины. Сейчас самая глубокая точка продвижения врага - 10 километров.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, информирует 24 Канал.
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На тех участках, где враг пытался продвинуться, украинские защитники стабилизировали россиян. Оккупанты "остаются там, где они сейчас находятся", продвижений дальше – нет.
Зеленский уточнил, что за время наступления россиян на севере Харьковщины – самая глубокая точка их продвижения – 10 километров.
По словам президента, на некоторых направлениях враг совсем не продвинулся. Кроме того, несколько направлений усилили отдельными батальонами, которые были в резерве, или на других направлениях.
Ситуация на Харьковщине: актуально
- Президент Владимир Зеленский провел Ставку в Харькове вчера, 16 мая. Вместе с военным руководством глава государства обсудил перспективы и угрозы боевой ситуации на севере.
- В Генштабе сообщили, что обстановку на Харьковщине более-менее удалось стабилизировать. Силы обороны помешали врагу реализовать свой план – максимально продвинуться вглубь Волчанска и закрепиться на позициях в городе.