Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, май стал рекордным для украинских защитников.
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"Силы обороны Украины устроили охоту за российской артиллерией. В мае был рекорд. За весь месяц было уничтожено более 550 единиц российской ствольной артиллерии, не считая реактивных систем залпового огня. Июнь может быть не менее рекордным", – отметил Коваленко.
Без артиллерии россияне беспомощны
Александр Коваленко отметил, что Украине важно, чтобы захватчики имели наименьшую эффективность в ведении боевых действий. Во время наступления и обороны оккупанты всегда используют артиллерию, без нее они беспомощны. ВСУ обнаруживают размещение вражеской артиллерии и уничтожают ее.
В какой-то момент этот показатель будет столь критичен, что россияне не смогут полноценно компенсировать потери. Когда компенсация потерь будет критически низкой, они полностью лишатся возможности ведения даже не наступательных, а оборонительных действий.
– объяснил он.
Коваленко об уничтожении российской артиллерии: смотрите видео
У оккупантов проблемы с логистикой в Запорожской области
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" подчеркнул, что ВСУ наиболее активно уничтожают артиллерийские системы россиян в Запорожской области.
Там есть проблемы с логистикой. Они не могут полноценно и быстро восстанавливать свой ресурс, потому что Крымский мост полноценно не работает. В Запорожской области у них самая плохая ситуация с возможностью своевременно и очень быстро компенсировать потери не только среди артиллерии, но и техники,
– сказал Коваленко.
Он добавил: к примеру, в Луганской области есть общая граница с Россией, которая позволяет врагу быстрее восстанавливать ресурсы и компенсировать потери.
Безумные потери россиян
- Россия продолжает нести огромные потери. За прошедшие сутки ВСУ удалось уничтожить 1 010 оккупантов. Всего с 24 февраля 2022 года украинским военным удалось отправить на концерт Кобзона 213 770 российских солдат.
- Также захватчики потеряли немало техники. В частности, с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ уничтожили 3 702 артиллерийских систем врага.
- Недавно так называемая "вторая армия мира" могла впервые потерять редкий комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин". Россияне кичились этой техникой еще с октября 2022 года.