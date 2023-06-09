Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, май стал рекордным для украинских защитников.

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"Силы обороны Украины устроили охоту за российской артиллерией. В мае был рекорд. За весь месяц было уничтожено более 550 единиц российской ствольной артиллерии, не считая реактивных систем залпового огня. Июнь может быть не менее рекордным", – отметил Коваленко.

Без артиллерии россияне беспомощны

Александр Коваленко отметил, что Украине важно, чтобы захватчики имели наименьшую эффективность в ведении боевых действий. Во время наступления и обороны оккупанты всегда используют артиллерию, без нее они беспомощны. ВСУ обнаруживают размещение вражеской артиллерии и уничтожают ее.

В какой-то момент этот показатель будет столь критичен, что россияне не смогут полноценно компенсировать потери. Когда компенсация потерь будет критически низкой, они полностью лишатся возможности ведения даже не наступательных, а оборонительных действий.

– объяснил он.

Коваленко об уничтожении российской артиллерии: смотрите видео

У оккупантов проблемы с логистикой в Запорожской области

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" подчеркнул, что ВСУ наиболее активно уничтожают артиллерийские системы россиян в Запорожской области.

Там есть проблемы с логистикой. Они не могут полноценно и быстро восстанавливать свой ресурс, потому что Крымский мост полноценно не работает. В Запорожской области у них самая плохая ситуация с возможностью своевременно и очень быстро компенсировать потери не только среди артиллерии, но и техники,

– сказал Коваленко.

Он добавил: к примеру, в Луганской области есть общая граница с Россией, которая позволяет врагу быстрее восстанавливать ресурсы и компенсировать потери.

Безумные потери россиян