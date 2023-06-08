О потере техники стало известно из одного из некрологов российского военного. Там говорилось о гибели Николая Кузнецова, который "выполнял задачи на звуковом разведывательном комплексе "Пенициллин".

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Что известно о редком "Пенициллине"

Так, "Пенициллин" начали производить в 2020 году. Первые образцы во "вторую армию мира" попали в 2021 году. Известно, что на вооружении в России находится незначительное количество таких систем.

Пропагандисты говорили, что якобы "анаголов нет" системе "Пенициллин". Они кричали об "эффективности" против западных артиллерийских систем, а также против HIMARS.

"Пенициллин" – это комплекс артиллерийской разведки, который должен выявлять позиции ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитные и тактические ракеты. По данным террористов, комплекс может находить позиции артиллерийских систем противника на дальности до 25 километров. Также система может корректировать огонь как одной батареи, так и поочередно каждой батареи дивизиона.



Как выглядит "Пенициллин" / фото росСМИ

Серьезное преимущество вражеского комплекса – отсутствие демассирующих факторов при работе. Это связано с тем, что все основные компоненты системы работают только на приемку, и поэтому комплекс трудно обнаружить средствами РЭР или подавить РЭБ.

Актуальные потери россиян на фронте

По состоянию на 8 июня ВСУ уже уничтожили 212 760 российских бойцов. Только за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 730 захватчиков. Потери в технике: