О потере техники стало известно из одного из некрологов российского военного. Там говорилось о гибели Николая Кузнецова, который "выполнял задачи на звуковом разведывательном комплексе "Пенициллин".

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Что известно о редком "Пенициллине"

Так, "Пенициллин" начали производить в 2020 году. Первые образцы во "вторую армию мира" попали в 2021 году. Известно, что на вооружении в России находится незначительное количество таких систем.

Пропагандисты говорили, что якобы "анаголов нет" системе "Пенициллин". Они кричали об "эффективности" против западных артиллерийских систем, а также против HIMARS.

"Пенициллин" – это комплекс артиллерийской разведки, который должен выявлять позиции ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитные и тактические ракеты. По данным террористов, комплекс может находить позиции артиллерийских систем противника на дальности до 25 километров. Также система может корректировать огонь как одной батареи, так и поочередно каждой батареи дивизиона.


Как выглядит "Пенициллин" / фото росСМИ

Серьезное преимущество вражеского комплекса – отсутствие демассирующих факторов при работе. Это связано с тем, что все основные компоненты системы работают только на приемку, и поэтому комплекс трудно обнаружить средствами РЭР или подавить РЭБ.

Актуальные потери россиян на фронте

По состоянию на 8 июня ВСУ уже уничтожили 212 760 российских бойцов. Только за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 730 захватчиков. Потери в технике:

  • танков – 3 891 (+18) единица;
  • боевых бронированных машин – 7576 (+16) единиц;
  • артиллерийских систем – 3668 (+28) единиц;
  • РСЗО – 595 (+1) единиц;
  • средств ПВО – 355 (+3) единиц;
  • самолетов – 314 единицы;
  • вертолетов – 299 единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3234 (+15) единицы;
  • крылатых ракет – 1 171 единица;
  • кораблей и катеров – 18 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6384 (+35) единицы;
  • специальной техники – 500 (+8) единиц.