Про втрату техніки стало відомо з одного з некрологів російського військового. Там мовилось про загибель Ніколая Кузнєцова, який "виконував задачі на звуковому розвідувальному комплексі "Пенициллин".
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Що відомо про рідкісний "Пенициллин"
Так, "Пенициллин" почали виробляти у 2020 році. Перші зразки у "другу армію світу" потрапили у 2021 році. Відомо, що на озброєнні у Росії перебуває незначна кількість таких систем.
Пропагандисти говорили, що нібито "анаголов нєт" системі "Пенициллин". Вони кричали про "ефективність" проти західних артилерійських систем, а також проти HIMARS.
"Пенициллин" – це комплекс артилерійської розвідки, який має виявляти позиції ствольної та реактивної артилерії, а також зенітні та тактичні ракети. За даними терористів, комплекс може виявляти позиції артилерійських систем противника на дальності до 25 кілометрів. Також система може коригувати вогонь як однієї батареї, так і по черзі кожної батареї дивізіону.
Як виглядає "Пенициллин" / фото росЗМІ
Серйозна перевага ворожого комплексі – відсутність демаскуючих чинників під час роботу. Це пов’язано з тим, що всі основні компоненти системи працюють тільки на приймання, і тому комплекс важко виявити засобами РЕР чи подавити РЕБ.
Актуальні втрати росіян на фронті
Станом на 8 червня ЗСУ вже знищили 212 760 російських бійців. Лиш за минулу добу наші захисники ліквідували 730 загарбників. Втрати у техніці:
- танків – 3 891 (+18) одиниця ;
- бойових броньованих машин – 7 576 (+16) одиниць;
- артилерійських систем – 3 668 (+28) одиниць;
- РСЗВ – 595 (+1) одиниць;
- засобів ППО – 355 (+3) одиниць;
- літаків – 314 одиниці;
- гелікоптерів – 299 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 234 (+15) одиниці;
- крилатих ракет – 1 171 одиниця;
- кораблів та катерів – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 384 (+35) одиниці;
- спеціальної техніки – 500 (+8) одиниць.