Про втрату техніки стало відомо з одного з некрологів російського військового. Там мовилось про загибель Ніколая Кузнєцова, який "виконував задачі на звуковому розвідувальному комплексі "Пенициллин".

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Що відомо про рідкісний "Пенициллин"

Так, "Пенициллин" почали виробляти у 2020 році. Перші зразки у "другу армію світу" потрапили у 2021 році. Відомо, що на озброєнні у Росії перебуває незначна кількість таких систем.

Пропагандисти говорили, що нібито "анаголов нєт" системі "Пенициллин". Вони кричали про "ефективність" проти західних артилерійських систем, а також проти HIMARS.

"Пенициллин" – це комплекс артилерійської розвідки, який має виявляти позиції ствольної та реактивної артилерії, а також зенітні та тактичні ракети. За даними терористів, комплекс може виявляти позиції артилерійських систем противника на дальності до 25 кілометрів. Також система може коригувати вогонь як однієї батареї, так і по черзі кожної батареї дивізіону.



Як виглядає "Пенициллин" / фото росЗМІ

Серйозна перевага ворожого комплексі – відсутність демаскуючих чинників під час роботу. Це пов’язано з тим, що всі основні компоненти системи працюють тільки на приймання, і тому комплекс важко виявити засобами РЕР чи подавити РЕБ.

Актуальні втрати росіян на фронті

Станом на 8 червня ЗСУ вже знищили 212 760 російських бійців. Лиш за минулу добу наші захисники ліквідували 730 загарбників. Втрати у техніці: