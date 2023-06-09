Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, травень став рекордним для українських захисників.

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"Сили оборони України влаштували полювання за російською артилерією. У травні був рекорд. За весь місяць було знищено понад 550 одиниць російської ствольної артилерії, не враховуючи реактивні системи залпового вогню. Червень може бути не менш рекордним", – зауважив Коваленко.

Без артилерії росіяни безпомічні

Олександр Коваленко зазначив, що Україні важливо, аби загарбники мали найменшу ефективність у веденні бойових дій. Під час наступу та оборони окупанти завжди використовують артилерію, без неї вони безпомічні. ЗСУ виявляють розміщення ворожої артилерії та знищують її.

В якийсь момент цей показник буде настільки критичний, що росіяни не зможуть повноцінно компенсувати втрати. Коли компенсація втрат буде критично низькою, вони повністю втратять можливість ведення навіть не наступальних, а оборонних дій,

– пояснив він.

Коваленко про знищення російської артилерії: дивіться відео

В окупантів проблеми з логістикою у Запорізькій області

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" підкреслив, що ЗСУ найбільш активно знищують артилерійські системи росіян у Запорізькій області.

Там є проблеми з логістикою. Вони не можуть повноцінно та дуже швидко відновлювати свій ресурс, тому що Кримський міст повноцінно не працює. У Запорізькій області у них найгірша ситуація з можливістю своєчасно та дуже швидко компенсувати втрати не тільки серед артилерії, а й техніки,

– сказав Коваленко.

Він додав: до прикладу, у Луганській області є спільний кордон з Росією, який дозволяє ворогу швидше відновлювати ресурси та компенсувати втрати.

Шалені втрати росіян