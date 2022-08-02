Силы ПВО сбили 7 из 8 вражеских ракет: в ВСУ рассказали о последствиях атаки во Львовской области

Днем 2 августа Россия запустила 8 ракет по Украине. Однако 7 из них удалось сбить Силам ПВО.

Одна вражеская ракета попала по Львовщине. По данным ОВА, в Червоноградском районе области.

Напомним Над Николаевщиной силы ПВО уничтожили 4 вражеских ракеты

Детали ракетного обстрела

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты выпустили 8 ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Каспийского моря.

В общей сложности по территории Украины было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101, Х-555 в направлении центральных, южных и западных областей Украины,

– сообщил Игнат.

В результате успешной работы Сил ПВО, 4 ракеты уничтожены над Николаевщиной, еще 2 над Винницкой областью. Одну из ракет уничтожил истребитель авиации Воздушных сил.

Во Львовской области вражеская ракета попала в зенитно-ракетный комплекс. Ущерб и пострадавших по состоянию на 20:00 2 августа уточняют.

Воздушная тревога звучала по всей стране

Днем по всей стране прозвучала сирена, возвестившая о воздушной тревоге. Сигнал тревоги не звучал только в Херсонской области, где оповещение не работает из-за оккупации, и в Крыму, который также оккупирован россией.

Во время тревоги взрывы услышали жители Николаевщины, Винницкой области и Львовщины. Во всех случаях работала ПВО, однако на территории Червоноградского района произошел "прилет", в результате которого раздался взрыв. На месте удара работают оперативники. Глава ОВА Максим Козицкий пообещал детали позже.

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россия ежедневно доказывает, что является страной-террористом и атакует гражданские объекты: жилые дома, школы, садики, университеты, больницы и т.д. Предсказать, куда в следующий раз будут бить оккупанты – невозможно. Также невозможно предсказать, куда могут упасть обломки сбитых ракет в случае успешной работы ПВО. Поэтому, когда вы слышите звуки сирен, не игнорируйте их, а немедленно направляйтесь в укрытие.