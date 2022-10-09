Над морем сбили беспилотник
О сбитой вражеской "птичке" в Одесской области сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
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Беспилотник пытался долететь до города во время воздушной тревоги. К слову, о его уничтожении спикер сообщил достаточно креативно.
Летел "птенчик" не наш, над морем волну поднял, а ПВО ему и говорит: "Все, падай в воду, НЛО!",
– написал Сергей Братчук.
Спикер также добавил, что наша Противовоздушная оборона самая лучшая.
Сбит самолет на Николаевщине
В Воздушном командовании "Юг" сообщили, что сегодня, 9 октября, около 11 часов утра в Николаевской области сбили российский самолет. В командовании предварительно сообщили, что это, вероятно, был самолет Су-25, пока тип уточняют.
Успехи ВСУ в небе
В Воздушных силах Украины отчитались, что за минувшие и текущие сутки (по состоянию на 11.30) на южном направлении сбили:
- российский самолет (вероятно Су-25),
- два беспилотных летательных аппарата кафиров,
- один БпЛА-камикадзе "Shahed-136",
- и одну управляемую авиационную ракету Х-59 (в Запорожье).
Россияне активизировали запуск дронов
К слову, вчера в Одесской области защитники приземлили два вражеских беспилотника. Между обезвреживаниями БпЛА прошло всего несколько часов.
Предварительно, 5 октября, россияне также запускали в Одесскую область и иранские дроны-камикадзе. Однако силы противовоздушной обороны сбили их.
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