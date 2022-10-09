Над морем збили безпілотник

Про збиту ворожу "пташку" на Одещині повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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Безпілотник намагався долетіти до міста під час повітряної тривоги. До слова, про його знищення речник повідомив досить креативно.

Летіло "пташеня" не наше, над морем хвилю підняло, а ППО йому і каже: "Все, падай в воду, НЛО!",

– написав Сергій Братчук.

Речник також додав, що наша Протиповітряна оборона найкраща.

Важливо! У Повітряному командуванні "Південь" уточнили, що це був безпілотник типу "Shahed-136" – іранський дрон-камікадзе.

Збитий літак на Миколаївщині

У Повітряному командуванні "Південь" повідомили, що сьогодні, 9 жовтня, близько 11 години ранку на Миколаївщині збили російський літак. У командуванні попередньо повідомили, що це, ймовірно, був літак Су-25, наразі тип уточнюють.

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У Повітряних силах України прозвітували, що за минулу та поточну добу (станом на 11.30) на південному напрямку збили:

російський літак (імовірно Су-25),

два безпілотні літальні апарати окупантів,

один БпЛА-камікадзе "Shahed-136",

та одну керовану авіаційну ракету Х-59 ( у Запоріжжі).

Росіяни активізували запуск дронів

До слова, вчора на Одещині захисники приземлили два ворожі безпілотники. Між знешкодженнями БпЛА минуло лише кілька годин.

Попередньо, 5 жовтня, росіяни також запускали до Одещини й іранські дрони-камікадзе. Проте сили протиповітряної оборони збили їх.

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