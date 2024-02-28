В Генштабе сообщили, что в конце прошлых суток российские оккупанты атаковали Украину, применив 10 беспилотников “Шахед”.

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Силы ПВО сбили все "Шахеды"

Согласно данным Генштаба, во время вечерней атаки 27 февраля силы ПВО сбили 10 "Шахедов" из 10.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 БпЛА были уничтожены,

– говорится в сообщении.

Впоследствии информацию подтвердили в Воздушных силах. Они добавили, что враг выпускал дроны из района Приморско-Ахтарск.

Подробности ночной атаки

27 февраля в 21:35 Воздушные силы сообщили, что БпЛА с Черного моря летят в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. Отбой угрозы ударных БпЛА объявили в 23:03.

В Силах обороны Юга сообщили, что беспилотники были направлены на Николаевскую и Одесскую области.

В течение 1,5 часов подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. Подавляющее большинство "Шахедов" сбито над морем: 1 на Николаевщине, 9 в Одесской области,

– говорится в сообщении.

Из-за обломков дрона начался пожар

Ранее сообщалось, что падение обломков одного из сбитых дронов вызвало замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры в Одессе и на месте вспыхнул пожар.

Впоследствии в Силах обороны Юга уточнили, что во время маневров дронов над промышленной зоной городе обломки сбитого дрона повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар и, к счастью, никто не пострадал.