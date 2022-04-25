Силы ПВО утром сбили летевшую на Одесщину ракету оккупантов: другая упала в море

Оккупанты из Крыма пытались нанести очередной удар по Одессе, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко. Ударили россияне из комплекса "Бастион". Силы ПВО Одесщины удачно сбили ракету – другая не долетела, упав в море.

Подразделения противовоздушной обороны удачно сбили вражескую ракету. Другая ракета, которая летела в Одессу, не долетела – некачественный снаряд упал в море.

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Ранее, 23 апреля, одна из вражеских ракет упала на жилой дом в Одессе. Погибли 8 человек, среди которых – 3-месячный младенец. Но на этот раз обошлось без жертв – обе ракеты, летевшие в город, не достигли своих целей.

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