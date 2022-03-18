Силы спецопераций ВСУ ликвидировали российский "Тигр" с чиновником: захватывающее видео
18 марта 2022 , 10:43Читати новину українською
Украинские военные застали врасплох оккупантов в зоне боевых действий. Как результат – удалось уничтожить российский "Тигр" вместе с чиновником 35-й армии России.
Оккупанты даже не подозревали, что украинские спецназовцы пробрались в их тыл. Один миг – и российский "Тигр" уже горел от точного выстрела из комплекса NLAW. В автомобиле находился российский чиновник из 35-й армии.
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Также военные дистанционно взорвали рашистский БТР-82 вместе с находившимся внутри десантом.
Как украинские военные застали врасплох россиян: смотрите видео