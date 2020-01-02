Силы НАТО очень высокой готовности с 1 января возглавила Польша

Командование силами НАТО очень высокой готовности – VJTF – весь 2020 год будет возглавлять Польша. Речь о силах быстрого реагирования, которые Альянс может оперативно выставить против любой угрозы.

По поводу смены руководства в Общих оперативных силах НАТО очень высокой готовности (в 2019 году их возглавляла Германия) соответствующее заявление сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг. Об этом рассказал Укринформ .

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По словам генсека, этот шаг является "значительным вкладом в нашу общею оборону и сильной презентацией возможностей Польши".

Эти силы можно немедленно размещать в целях обороны любого союзнического государства перед любой угрозой,

– пояснил Столтенберг.

В 2020 году в целом в силах будет 6000 военных, половина которых – из Польши. Также в VJTF есть подразделения из Болгарии, Чехии, Венгрии, Италии, Литвы, Латвии, Португалии, Румынии, Испании, Словакии, Турции и Великобритании.

Оперативные силы очень высокой готовности НАТО имеют три подразделения – сухопутное, морское и воздушное (за него отвечают США). В целом же Силы реагирования НАТО имеют в составе 40 тысяч военных.

Заметим, что Силы очень высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) создали в ответ на российскую агрессию в Крыму в 2014 году.



Члены Альянса делегируют в эти силы своих военных по принципу ротации. И эти военные должны быть готовы в течение 48 – 72 часов попасть в любое место, где бы не возникла необходимость в их присутствии.

Курс Украины в ЕС и НАТО, к слову, с февраля 2019 закреплен в Конституции.