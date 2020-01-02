04:45
2 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бессмертный Бердымухамедов. Путин пробил дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 января
      Вести.UA. Жир: Виктор Павлик идет в президенты? Пьяный эфир с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      20:03, 1 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Силы НАТО очень высокой готовности с 1 января возглавила Польша

      8 Читати новину українською
      Оперативные войска НАТО возглавила Польша / Getty Images

      Командование силами НАТО очень высокой готовности – VJTF – весь 2020 год будет возглавлять Польша. Речь о силах быстрого реагирования, которые Альянс может оперативно выставить против любой угрозы.

      По поводу смены руководства в Общих оперативных силах НАТО очень высокой готовности (в 2019 году их возглавляла Германия) соответствующее заявление сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг. Об этом рассказал Укринформ.

      Смотрите также фото и видео, как украинская художница поразила представителей НАТО произведениями о войне

      По словам генсека, этот шаг является "значительным вкладом в нашу общею оборону и сильной презентацией возможностей Польши".

      Эти силы можно немедленно размещать в целях обороны любого союзнического государства перед любой угрозой,
      – пояснил Столтенберг.

      В 2020 году в целом в силах будет 6000 военных, половина которых – из Польши. Также в VJTF есть подразделения из Болгарии, Чехии, Венгрии, Италии, Литвы, Латвии, Португалии, Румынии, Испании, Словакии, Турции и Великобритании.

      • Оперативные силы очень высокой готовности НАТО имеют три подразделения – сухопутное, морское и воздушное (за него отвечают США). В целом же Силы реагирования НАТО имеют в составе 40 тысяч военных.

      Заметим, что Силы очень высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF)  создали в ответ на российскую агрессию в Крыму в 2014 году.

      Члены Альянса делегируют в эти силы своих военных по принципу ротации. И эти военные должны быть готовы в течение 48 – 72 часов попасть в любое место, где бы не возникла необходимость в их присутствии.

      Курс Украины в ЕС и НАТО, к слову, с февраля 2019 закреплен в Конституции.

      Читайте также: Главный раввин Польши прокомментировал заявление Путина об "антисемитской свинье"

      Власть Зеленского, обмен пленными, Томос для ПЦУ: 2019 год в фото
      сегодня
      435
      Автор: Северин Трач
      Теги: Йенс Столтенберг НАТО Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      1 января , 22:20 Главные новости 1 января: Новый год, изменения-2020, транзит газа
      273
      1 января , 17:47 Наиболее значимые победы Украины в 2019 году
      Євгенія Мазур 528
      1 января , 15:20 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 2007
      1 января , 12:00 Как избавиться от похмелья: советы медиков
      Олександр Бевза 11428
      1 января , 10:03 Какой будет минимальная зарплата в 2020 году и на какие выплаты она влияет
      Ірина Поліщук 2693
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук