05:01
2 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Безсмертний Бердимухамедов. Путін пробив дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 січня
      Вєсті.UA. Жир: Віктор Павлік йде в президенти? П'яний ефір з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      20:01, 1 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Сили НАТО дуже високої готовності з 1 січня очолила Польща

      39 Читать новость на русском
      Оперативні війська НАТО очолила Польща / Getty Images

      Командування Силами НАТО дуже високої готовності – VJTF – увесь 2020 рік очолюватиме Польща. Мовиться про сили швидкого реагування, які Альянс може оперативно виставити проти будь-якої загрози.

      З приводу зміни керівництва у Спільних Оперативних силах НАТО дуже високої готовності (у 2019 році їх очолювала Німеччина) відповідну заяву зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Про це розповів Укрінформ.

      Дивіться також фото та відео, як українська художниця вразила представників НАТО творами про війну

      За словами генсека, цей крок є "значним внеском у нашу спільну оборону і сильною презентацією можливостей Польщі".

      Ці Сили можна негайно розміщувати з метою оборони будь-якої союзницької держави перед будь-якою загрозою,
      – пояснив Столтенберг.

      У 2020 році загалом у Силах буде 6000 військових, половина яких – з Польщі. Також у VJTF є підрозділи з Болгарії, Чехії, Угорщини, Італії, Литви, Латвії, Португалії, Румунії, Іспанії, Словаччини, Туреччини й Великої Британії.

      • Оперативні сили дуже високої готовності НАТО мають три підрозділи – сухопутний, морський та повітряний (ним опікуються США). Загалом же Сили реагування НАТО мають у складі 40 тисяч військових.

      Зауважимо, що Сили дуже високої готовності НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) створили у відповідь на російську агресію у Криму у 2014 році.

      Члени Альянсу делегують до цих сил своїх військових за принципом ротації. І ці військові повинні бути готовими протягом 48 – 72 годин потрапити до будь-якого місця, де б не виникла необхідність у їх присутності.

      Курс України до ЄС і НАТО, до слова, з лютого 2019 року закріплений у Конституції.

      Читайте також: Головний рабин Польщі прокоментував заяву Путіна про "антисемітську свиню"

      Борт номер один: на чому літають перші особи держав
      1 січня
      4804
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Польщі НАТО Єнс Столтенберг
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      1 січня , 22:20 Головні новини 1 січня: Новий рік, зміни-2020, транзит газу
      1057
      1 січня , 17:49 Найбільш значущі перемоги України 2019 року
      Євгенія Мазур 1469
      1 січня , 16:00 Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      Олександр Бевза 7496
      1 січня , 15:20 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 8617
      1 січня , 12:00 Як позбутися похмілля: поради медиків
      Олександр Бевза 4459
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук