Сили НАТО дуже високої готовності з 1 січня очолила Польща

Командування Силами НАТО дуже високої готовності – VJTF – увесь 2020 рік очолюватиме Польща. Мовиться про сили швидкого реагування, які Альянс може оперативно виставити проти будь-якої загрози.

З приводу зміни керівництва у Спільних Оперативних силах НАТО дуже високої готовності (у 2019 році їх очолювала Німеччина) відповідну заяву зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Про це розповів Укрінформ.

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За словами генсека, цей крок є "значним внеском у нашу спільну оборону і сильною презентацією можливостей Польщі".

Ці Сили можна негайно розміщувати з метою оборони будь-якої союзницької держави перед будь-якою загрозою,

– пояснив Столтенберг.

У 2020 році загалом у Силах буде 6000 військових, половина яких – з Польщі. Також у VJTF є підрозділи з Болгарії, Чехії, Угорщини, Італії, Литви, Латвії, Португалії, Румунії, Іспанії, Словаччини, Туреччини й Великої Британії.

Оперативні сили дуже високої готовності НАТО мають три підрозділи – сухопутний, морський та повітряний (ним опікуються США). Загалом же Сили реагування НАТО мають у складі 40 тисяч військових.

Зауважимо, що Сили дуже високої готовності НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) створили у відповідь на російську агресію у Криму у 2014 році.



Члени Альянсу делегують до цих сил своїх військових за принципом ротації. І ці військові повинні бути готовими протягом 48 – 72 годин потрапити до будь-якого місця, де б не виникла необхідність у їх присутності.

Курс України до ЄС і НАТО, до слова, з лютого 2019 року закріплений у Конституції.

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