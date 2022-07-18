Есть очень простое объяснение, почему исполняющим обязанности главы СБУ назначили Василия Малюка, а и.о. генпрокурора Алексея Симоненко. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко.
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По его словам, исполняющими обязанности назначили первых заместителей, что является сугубо функциональным решением. Это временные фигуры.
Они будут исполнять обязанности до назначения уже официальных – генпрокурора и главы СБУ. А вот кого президент будет рекомендовать на эти должности, это вопрос,
– рассказал Владимир Фесенко.
Он отметил, что по генпрокурору еще в прошлом 2021 году называли целый ряд фамилий, в том числе некоторых депутатов из фракции "Слуга народа".
"Кстати, был такой сценарий, что Баканова, если его снимут с СБУ, могут перебросить на генпрокурора. Это был довоенный сценарий. Сейчас, я думаю, это маловероятно", – вспомнил Фесенко.
По его мнению, у президента очень большое разочарование Бакановым. Это ведь его давний друг и у него были очень большие ожидания, которые не оправдались.
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Что известно об устранении
- Президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора. Также глава государства отстранил главу СБУ Ивана Баканова от исполнения обязанностей. Соответствующие указы появились 17 июля вечером на сайте президента Украины.
- По словам главы государства, более 60 прокуроров и сотрудников СБУ остались на временно оккупированных россиянами территориях и начали работать на врага. Именно поэтому возникли очень серьезные вопросы к их непосредственным руководителям – Венедиктовой и Баканову.
- В ОП заявили, что об увольнении Венедиктовой и Баканова пока речь не идет. Сейчас идет расследование.