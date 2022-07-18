Є дуже просте пояснення, чому виконувачем обовʼязків глави СБУ призначили Василя Малюка, а в.о. генпрокурора Олексія Симоненка. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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За його словами, виконувачами обовʼязків призначили перших заступників, що є суто функціональним рішенням. Це тимчасові фігури.

Вони будуть виконувати обовʼязки до призначення вже офіційних – генпрокурора та голови СБУ. А ось кого президент буде рекомендувати на ці посади, це питання,

– розповів Володимир Фесенко.

Він зазначив, що по генпрокурору ще у минулому 2021 році називали цілу низку прізвищ, зокрема деяких депутатів з фракції "Слуга народу".

"До речі, був такий сценарій, що Баканова, якщо його знімуть з СБУ, можуть перекинути на генпрокурора. Це був довоєнний сценарій. Зараз, я думаю, що це маловірогідно", – пригадав Фесенко.

На його думку, у президента є дуже велике розчарування щодо Баканова. Адже це його давній друг й у нього були дуже великі очікування, які не виправдалися.

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