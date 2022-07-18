Є дуже просте пояснення, чому виконувачем обовʼязків глави СБУ призначили Василя Малюка, а в.о. генпрокурора Олексія Симоненка. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.
Важливо Фесенко пояснив різницю між усуненням Баканова та відсторонення Венедіктової
За його словами, виконувачами обовʼязків призначили перших заступників, що є суто функціональним рішенням. Це тимчасові фігури.
Вони будуть виконувати обовʼязки до призначення вже офіційних – генпрокурора та голови СБУ. А ось кого президент буде рекомендувати на ці посади, це питання,
– розповів Володимир Фесенко.
Він зазначив, що по генпрокурору ще у минулому 2021 році називали цілу низку прізвищ, зокрема деяких депутатів з фракції "Слуга народу".
"До речі, був такий сценарій, що Баканова, якщо його знімуть з СБУ, можуть перекинути на генпрокурора. Це був довоєнний сценарій. Зараз, я думаю, що це маловірогідно", – пригадав Фесенко.
На його думку, у президента є дуже велике розчарування щодо Баканова. Адже це його давній друг й у нього були дуже великі очікування, які не виправдалися.
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Що відомо про усунення
- Президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурорки. Також глава держави усунув голову СБУ Івана Баканова від виконання обов'язків. Відповідні укази з'явилися увечері 17 липня на сайті президента України.
- За словами глави держави, понад 60 прокурорів та співробітників СБУ залишилися на тимчасово окупованих росіянами територіях та почали працювати на ворога. Саме тому виникли дуже серйозні запитання до їхніх безпосередніх керівників – Венедіктової та Баканова.
- В ОП заявили, що про звільнення Венедіктової та Баканова поки не йдеться. Зараз триває розслідування.