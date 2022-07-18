Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він каже, що їх відсторонення чи усунення від посад – це суто процедурна обставина.

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Відсторонення Баканова та усунення Венедіктової

За його словами, Баканова усунули від посади на підстави відповідної норми дисфиплінарного статуту, як військового та керівника СБУ.

Він розглядається як військовослужбовець. Тому президент в умовах війни може його відсторонити на цій підставі. Але про звільнення Баканова, як і Венедіктової, не йдеться, бо згоду на це має дати Верховна Рада України,

– заявив Фесенко.

Він додав, що судячи з пояснень, перш ніж це питання розглянуть у Верховній Раді, мають завершити службове розслідування. Після цього буде відповідне кадрове рішення.

Політолог запевнив, щодо Венедіктової – це вже пов’язано з процедурними тонкощами Офісу генпрокурора.

"Це поки що теж тимчасове рішення, але думаю, що з високою вірогідністю, враховуючи обставини, малоймовірно, що вони (Баканов та Венедіктова) залишаться на своїх посадах", – зазначив Фесенко.

Чи підозрює їх у чомусь президент

На думку політолога, тут не йдеться про "шпигунів" у правоохоронних органах.

Там вже є конкретні факти – йдуться про наявність декількох десятків колаборантів, зокрема на окупованих територіях. По СБУ є люди, яких підозрюють у зраді та співпраці з ворогом,

– сказав він.

Фесенко вважає, що ситуація з Куліничем, який працював помічником Баканова, стала останньою краплею. Адже інформація про можливість звільнення голови СБУ з’являлася ще місяць тому.

За словами експерта, поступово накопичувалися претензії до Баканова, йшло розслідування та аудит правоохоронних органів. І цей аудит спрацював не лише проти Баканова, а й проти Венедиктової.

Відкрию невелику таємницю – сценарій звільнення Баканова та Венедіктової був ще до початку повномасштабного вторгнення росії. Такі плани були, але війна їх відтермінувала, а потім з’явилися додаткові причини,

– пояснив він.

Фесенко відповів щодо колаборантів – схожа ситуація була в 2014 року на Донбасі та в анексованому Криму. І чимало тих людей зараз воюють проти українців. "Тому це формальна підстава, але були й інші причини", – додав він.

Усунення Венедіктової та відторонення Баканова: