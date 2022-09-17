О Гитлере, Гулливере и "задней": в речь симоньян не въехали даже ее подписчики

Кремлевская пропагандистка маргарита симоньян выдала очередную порцию бреда. Ее новую речь не поняли даже подписчики.

В одном посте симоньян вспомнила и Гитлера, и Гулливера. Главным тезисом якобы были намерения "давать заднюю". Эти заявления пропагандистка разместила на своих ресурсах, передает 24 канал.

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Что наговорила симоньян

Начала речь пропагандистка со странного вступления: "если мы не дадим заднюю, то они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут".

Затем, по словам симоньян, "россию ждет все, что описано в застольных разговорах гитлера". После этого в предложениях последовал "гулливер в стране лошадей". Она вспомнила об Ехе – существах, которые не могут читать, писать и говорить.

"У Гитлера это прямо сказано, что хорошо, чтобы у них даже языка не осталось, чтобы они там жестами выяснялись. Это какая-то масса, которой во всем отказано, начиная от вакцинации и заканчивая образованием", – написала пропагандистка.

В заключение она добавила о "плодах девяностых". Говорит, это то, что приготовленное россиянам в будущем, если "дадут заднюю".

"Задняя" началась со второй фразы речи

Даже подписчики пропагандистки не совсем поняли, что она хотела донести. Заметили, что "заднюю" россияне уже давно дают, а симоньян – из второй фразы этой речи.

Добавили также, "какое отношение эта речь имеет к происходящему одному Богу известно".

Что подписчики симоньян пишут о ее посте / Скриншоты из телеграма:

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