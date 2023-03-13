"Победили Украину за 3 дня", – пропагандистка Симоньян придумала победу России и войну с НАТО

Пропагандистка Маргарита Симоньян издала новое абсурдное заявление. По ее словам, Россия уже вроде бы победила Украину и сделала это еще в феврале 2022 года. Теперь же, по ее словам, Москва вроде бы воюет с НАТО.

Слова пропагандистки активно цитируют российские СМИ, передает 24 Канал. Симоньян предприняла еще одну жалкую попытку оправдать российские провалы.

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Какие "победы" придумывает Симоньян

Маргарита Симоньян в своем воображении нарисовала некую "победу" России за первые 2 – 3 дня полномасштабной войны. Мол, они захватили Гостомель, где потеряли элитные подразделения десантников, якобы разоружили Украину и все захватили. Странно и все. С учетом того, что Киев захватить россиян не удалось, равно как Чернигов, Сумы и Харьков. Пропагандистка забыла, что оккупантам пришлось отступить с Севера, потому что их усилия не давали результата.

Однако война продолжается. По словам Симоньян, это якобы потому, что Россия "воюет с НАТО". Да-да, тем самым НАТО, запрещающее использовать свое оружие для ударов по России, долго решалось предоставить Украине танки и сейчас колеблется в предоставлении современных истребителей. Но в воображении пропагандистки Россия сражается именно с Альянсом. Очевидно, Симоньян пытается придумать какое-нибудь объяснение для россиян, которые отказываются воспринимать факт того, что под Киевом, Черниговом, Сумами, Харьковом, Херсоном и на острове Змеиный их победили украинцы.

И интересно еще одно. Если Россия якобы победила в первые дни и сейчас "воюет с НАТО", то почему оккупанты убивали мирных жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Изюма? Зачем наносят ракетные удары по жилым домам, убивая мирное население?

В декабре прошлого года та же Симоньян говорила, что Россия якобы победила Украину за первую неделю вторжения и снова аргументом выступил восторженный Гостомель и тот факт, что российские войска дошли до окраин Киева. То, что украинские воины отразили столицу, пропагандистка уже не вспоминала.