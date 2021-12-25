Символ лучших человеческих добродетелей, – Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Источник:фейсбук Володимира Зеленського
Владимир Зеленский в субботу, 25 декабря, поздравил верующих западного обряда с Рождеством Христовым. Президент отметил, что эти дни – праздник для миллионов людей в Украине и на планете Земля.
Зеленский пожелал людям крепкого здоровья, большого достатка и счастливого Рождества. Политик отметил, что этот праздник является символом лучших человеческих добродетелей.
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Символ лучших человеческих добродетелей – любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью – Украину. Христос родился! Славим его,
– заявил Зеленский.
Президент отметил, что в эти праздничные дни мы забываем все обиды и прощаем друг друга. Мы верим в завтра, наполненное согласием и миром.
Поздравление президента с Рождеством: смотрите видео
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- Из воздушного пространства Украины Санта двинулся в Молдову.
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