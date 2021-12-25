Зеленський побажав людям міцного здоров'я, великого достатку та щасливого Різдва. Політик зауважив, що це свято є символом найкращих людських чеснот.
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Символ найкращих людських чеснот – любові, доброти та милосердя. Нехай вони об'єднують кожну нашу родину й нашу одну велику сім'ю – Україну. Христос народився! Славімо його,
– заявив Зеленський.
Президент зауважив, що у ці святкові дні ми забуваємо усі образи та пробачаємо одне одного. Ми віримо у завтра, яке наповнене злагодою та миром.
Привітання президента з Різдвом: дивіться відео
У небі над Україною пролетів Санта Клаус
- У Святвечір, 24 грудня, у небі над Україною пролетів Санта Клаус. За польотом казкового дідуся стежив відомий сервіс, який відстежує авіапольоти, Flightradar.
- З повітряного простору України Санта рушив до Молдови.
- Упродовж першої доби санчата Санти здійснять навколосвітню подорож. Згодом казковий дідусь повернеться у свою резиденції в Лапландії.