Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Защищаем Европу реально, – Зеленский отверг "символическое" членство Украины в ЕС
23 апреля, 22:02
4

Защищаем Европу реально, – Зеленский отверг "символическое" членство Украины в ЕС

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает полноправного членства в ЕС, а не "символического".
  • Президент подчеркнул, что Украина реально защищает Европу, и призвал отказаться от символических союзов без реальных гарантий.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не нуждается в "символическом" членстве в Европейском Союзе. Президент подчеркнул, что вклад нашего государства в защиту Европы является реальным и заслуживает полноправной интеграции.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.

Интересно Кредит на 90 миллиардов евро согласовали: будет ли возвращать Украине средства ЕС

Что сказал Зеленский о "символическом вступлении" Украины в ЕС?

Комментируя предложения Франции и Германии, которые, по данным СМИ, рассматривают варианты "символического" вступления Украины в ЕС без доступа к общему бюджету и права голоса, президент подчеркнул, что такой подход неприемлем.

Украине не нужно символическое членство для ЕС. Украина безусловно защищает Европу. И защищает Европу не символически, а реально, гибнут люди... Мы защищаем общие европейские ценности. Я считаю, что мы заслуживаем полноправного членства Европейского Союза, 
– ответил президент.

Зеленский также обратился к украинским институтам, занимающимся евроинтеграцией, с призывом не искать путей к символическому членству. Он подчеркнул, что Украина уже имеет опыт "символических союзов", которые не обеспечили реальных гарантий безопасности.

"Я это не поддерживаю. Народ это не поддерживает. Самое главное – нам достаточно уже символических союзов. Будапештский меморандум, символические гарантии безопасности, НАТО, символический путь в НАТО. Мы заслуживаем полноправного членства в различных союзах", – ответил он.

Кстати, политолог Валентин Гладких в эфире 24 Канала назвал предложение о "символическом" членстве Украины в ЕС – лицемерным. Эксперт сравнил это с ситуацией Турции, которая годами находится в подвешенном статусе кандидита на вступление в ЕС.

Что именно предлагают Германия и Франция для Украины в контексте вступления в ЕС?

  • Крупнейшие страны Европейского Союза не поддержали идею Еврокомиссии по упрощению процедуры расширения, которая могла бы ускорить получение Украиной преимуществ членства.

  • Издание FT писало, что Германия выступает за формат "ассоциированного членства". Такая модель предусматривает участие Украины в заседаниях лидеров ЕС, однако без права голоса. Кроме того, Киев не будет иметь доступа к общему бюджету Евросоюза.

  • Франция, в свою очередь, предлагает предоставить Украине "статус интегрированного государства". В этом случае страна также не будет получать финансирование ЕС и не будет иметь доступа к общей аграрной политике до тех пор, пока не станет полноправным членом блока.

  • Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что Украина заслуживает полноценного членства в ЕС, поскольку способна усилить его, в частности в сфере безопасности. По его словам, государство имеет уникальный боевой опыт и быстро адаптирует свой военно-промышленный комплекс.

Связанные темы:

Европа Украина – ЕС Евросоюз
Владимир Зеленский