Символично и в прямом смысле: российские города скоро начнут пылать

В России на полном серьезе рассказывают о том, что в Европе дела обстоят хуже, чем у них. Мол, как же это они обойдутся зимой без российского газа. Не задаваясь при этом вопросом, а как сама Россия продержится до зимы со своим газом.

Привет, нищета

Допускаю, что сейчас начнётся рекламная кампания типа "здорового питания" (а главное – калорийного) без всяких там западных гмо-добавок.

Читайте также В одной лодке: Украина непременно будет в НАТО

Проще говоря, будут готовить "глубинный народ" к нищете, выдавая это за благо. Как у северных корейцев – не голод, но тотальная нищета, едят два раза в неделю рис, и, типа, норм.

История свидетельствует

Сломы государственности в России всегда проходили на фоне голода и войны.

В данном случае нищета и война, которую Кремль, как видим, даже получая по морде, пока не собирается прекращать. Но тем хуже для них самих.

Как могут приближают финал пьесы. Получат по морде не то, что унитазом, а конкретным таким бумерангом.

"Русская весна" на подходе

Вся их конструкция держится на крови и смертях людей. И, рано или поздно, это перейдёт вовнутрь страны.

Не удивлюсь, если российские города начнут пылать (символически и в прямом смысле) – от гнева и хаотичных процессов. В лучших традициях "Коламбии Пикчерс". Пушилины закончат самоубийствами (как любят в России), а "глубинный народ" с озлобленным лицом пойдёт за гуманитаркой made in USA.

И винить в этом россияне могут только сами себя.

Байден подписал ленд-лиз для Украины – смотрите видео: