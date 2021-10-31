Какими еще оружейным новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.

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Стрельба для теробороны и Bayraktar на Донбассе

​• Пилоты истребителей Миг-29 Воздушных сил Вооруженных сил Украины учились поражать наземные цели. Практическое бомбометание провели в рамках командно-штабных учений воздушного командования "Центр".

​• Из Луцкого военного аэродрома взлетело 5 легких фронтовых истребителей Миг-29 из состава 204-й Севастопольской бригады им. Покрышкина. Самолеты проделали эффектный проход в небе над городом.

​• Госпредприятие "Авиакон" передало армейской авиации Сухопутных войск очередную партию отремонтированных и серийно модернизированных вертолетов Ми-24ПУ1. На воздушные боевые машины установлены отечественные системы вооружения и авиационные прицелы, а также системы защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов.

​• В Украине реализуют проект патронного завода. На нем для ВСУ будут производить боеприпасы разных калибров. Сейчас часть патронов, которые необходимы украинской армии, изготавливают на базе компании "Артем".

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​​• Расчеты самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" осуществили огневую поддержку подразделения морской пехоты. Батарея САУ провела стрельбы по координатам, которые предоставляли с беспилотных летательных аппаратов.

​• Тероборону научат стрелять из штатного оружия. Уже в 2022 году начнет действовать Закон Украины "Об основах национального сопротивления". Навыки практической стрельбы будут обязательными для граждан, решивших присоединиться к движению сопротивления. Для этого по всей Украине создают сеть стрельбищ.

​• На Юге Украины, в рамках госиспытаний, продолжаются боевые стрельбы модернизированной ракетной системы залпового огня "Ольха-М". Образец оснащен новыми ракетами с увеличенной дальностью полета. Модернизированные ракеты калибра 300 мм поражают наземные цели на расстоянии более сотни километров.

​• ВСУ применили на Донбассе Bayraktar. Бомбосбрасыванием уничтожено гаубицу Д-30. Также от удара погиб один оккупант. Остальные расчеты российских боевиков бежали с поля боя.

"Черный шершень" в США и корейский истребитель

​• В Шотландии на британскую авиабазу из США прибыл 7 патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon. Всего закажут 9 летательных аппаратов. Boeing P-8 Poseidon может уничтожать любые корабли. Он вооружен торпедами и противокорабельными ракетами "Гарпун".

​• На авиабазе Гифу базируется подразделение "летчиков-испытателей" Сил самообороны Японии. Они проводят испытания на истребителях Mitsubishi F-2 и F-15 Eagle. По состоянию на 2008 год самолеты F-15 одержали 104 воздушные победы без единой потери.

​• "Черный шершень" американской компании FLIR Systems продолжает пользоваться спросом. БПЛА PD-100 предназначен для сбора разведывательных данных о действиях противника в труднодоступных местах. Каждый "шершень" имеет 2 дневные HD-видеокамеры, а также тепловизионную.

​• Французская многоцелевая субмарина Perle класса Rubis возвращается на военно-морскую базу Тулон. Там продолжат капитальный ремонт субмарины после повреждения огнем. Ходовые испытания должны начаться в конце 2022 года.

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​• Немецкая компания Rheinmetall представила новую машину Lynx CSV, которую создали в Австралии. Боевая машина пехоты получила дополнительный бортовой топливный бак, который предназначен для дозаправки других машин в полевых условиях. Модуль CSV позволяет устанавливать разнообразное вооружение – от пулемета калибром 7,62 мм до 40 мм гранатомета.

​• В США предприятие Northrop Grumman впервые выпустило видео с боевой роботизированной машиной EMAV-MCA с пушкой XM813 Bushmaster. Боевой робот имеет вес более 3000 килограммов и развивает скорость до 72 км/ч.

​• В Дании для проведения динамических учений собрались Силы специальных операций 13 союзников и партнеров по НАТО. Во время них проверяли способность работать вместе, собирать разведданные и совершать рейды.

​• Корея рекламирует свой национальный истребитель нового поколения. Страна продемонстрировала новый 2-моторный реактивный самолет под названием KF-21 Boramae. Это многоцелевой истребитель, который является результатом программы развития самолетов KF-X, которую проводят с 2016 года.