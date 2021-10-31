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Стрільба для тероборони та Bayraktar на Донбасі

​• Пілоти винищувачів МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України навчалися уражати наземні цілі. Практичне бомбометання провели у межах командно-штабних навчань повітряного командування "Центр".

​• З Луцького військового аеродрому злетіло 5 легких фронтових винищувачів МіГ-29 зі складу 204-ї Севастопольської бригади ім. Покришкіна. Літаки виконали ефектний прохід у небі над містом.

​• Держпідприємство "Авіакон" передало армійській авіації Сухопутних військ чергову партію відремонтованих і серійно модернізованих гелікоптерів Мі-24ПУ1. На повітряні бойові машини встановлені вітчизняні системи озброєння та авіаційні приціли, а також системи захисту від переносних зенітно-ракетних комплексів.

​• В Україні реалізовують проєкт патронного заводу. На ньому для ЗСУ вироблятимуть боєприпаси різних калібрів. Зараз частина набоїв, які необхідні українській армії, виготовляють на базі компанії "Артем".

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​• Розрахунки самохідної артилерійської установки "Гвоздика" здійснили вогневу підтримку підрозділу морської піхоти. Батарея САУ провела стрільби за координатами, що надавали з безпілотних літальних апаратів.

​• Тероборону навчать стріляти зі штатної зброї. Уже 2022 року почне діяти Закон України "Про основи національного спротиву". Навички практичної стрільби будуть обов'язковими для громадян, що вирішили приєднатися до руху опору. Для цього по всій Україні створюють мережу стрільбищ.

​• На Півдні України, у межах держвипробувань, тривають бойові стрільби модернізованої ракетної системи залпового вогню "Вільха-М". Зразок оснащений новими ракетами зі збільшеною дальністю польоту. Модернізовані ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані у понад сотню кілометрів.

​• ЗСУ застосували на Донбасі Bayraktar. Через бомбоскидання знищено гаубицю Д-30. Також від удару загинув один окупант. Решта розрахунків російських бойовиків втекли з поля бою.

"Чорний шершень" у США та корейський винищувач

​• У Шотландії на британську авіабазу зі США прибув 7 патрульний літак Boeing P-8 Poseidon. Усього замовлять 9 літальних апаратів. Boeing P-8 Poseidon може знищувати будь-які кораблі. Він озброєний торпедами та протикорабельними ракетами "Гарпун".

​• На авіабазі Гіфу базується підрозділ "льотчиків-випробувальників" Сил самооборони Японії. Вони проводять випробування на винищувачах Mitsubishi F-2 та F-15 Eagle. Станом на 2008 рік літаки F-15 здобули 104 повітряні перемоги без єдиної втрати.

​• "Чорний шершень" американської компанії FLIR Systems продовжує мати попит. БПЛА PD-100 призначений для збору розвідувальних даних про дії противника у важкодоступних місцях. Кожен "шершень" має 2 денні HD-відеокамери, а також тепловізійну.

​• Французька багатоцільова субмарина Perle класу Rubis повертається на військово-морську базу Тулон. Там продовжать капітальний ремонт субмарини після пошкодження вогнем. Ходові випробування мають розпочатися наприкінці 2022 року.

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​• Німецька компанія Rheinmetall представила нову машину Lynx CSV, яку створили в Австралії. Бойова машина піхоти отримала додатковий бортовий паливний бак, який є для дозаправлення інших машин у польових умовах. Модуль CSV дозволяє встановлювати різноманітне озброєння – від кулемета калібром 7,62 мм до 40 мм гранатомета.

​• У США підприємство Northrop Grumman уперше випустило відео з бойовою роботизованою машиною EMAV-MCA з гарматою XM813 Bushmaster. Бойовий робот має вагу у понад 3000 кілограмів та розвиває швидкість до 72 км/год.

​• У Данії для проведення динамічних навчань зібрались Сили спеціальних операцій 13 союзників і партнерів щодо НАТО. Під час них перевіряли здатність працювати разом, збирати розвіддані та здійснювати рейди.

​• Корея рекламує свій національний винищувач нового покоління. Країна продемонструвала новий 2-моторний реактивний літак під назвою KF-21 Boramae. Це багатоцільовий винищувач, який є результатом програми розвитку літаків KF-X, яку проводять із 2016 року.