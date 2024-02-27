Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на странице "Синево Украина".
Смотрите также ГБР поручили начать расследование относительно слежки за Bihus.Infо
Что заявили в компании
В "Синево Украина" заявили, что на здание главного офиса и центральной лаборатории "Синево" в Киеве ГБР наложило арест. Из-за этого компания будет вынуждена прекратить деятельность в этом здании. Как отметили в компании, это приведет к полной остановке работы сети лабораторий "Синево" в Украине.
Издание Forbes отметило, что уголовное производство ведется по факту незаконного вывода из государственной собственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 год. В то же время в "Синево Украина" утверждают, что приобрели здание в 2010 году, когда оно было в частной собственности. Кроме того, в период с 2013 по 2016 год там якобы провели реконструкцию и увеличили площадь втрое.
По законодательству Украины, после такой реконструкции здание считается вновь созданным ее владельцем объектом,
– заявили в компании.
В комментарии 24 Канала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян отметила, что все детали этого дела будут сообщены позже.