Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене Рабиновича. Прокуроры Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт по факту государственной измены.
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За что будут судить Рабиновича
В 2019 – 2022 годах Вадим Рабинович был народным депутатом от ныне запрещенной партии "ОПЗЖ". По информации ГБР, экс-нардеп в это время в своих многочисленных выступлениях и интервью систематически обнародовал и распространял манипулятивную информацию.
Она (эта информация – 24 Канал) несла вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины,
– заявили в Офисе генпрокурора.
Пропагандистская деятельность Рабиновича помогала руководству России достигать своих военно-политических целей. Фактически, экс-нардеп обеспечивал государству-агрессору идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.
По подозрению в государственной измене суд может лишить свободы на срок до 15 лет, или приговорить к пожизненному заключению и конфисковать полностью имущество – если посчитает достаточно аргументированными факты стороны обвинения и досудебного расследования,
– рассказала Татьяна Сапьян, советник по коммуникациям ГБР в эфире телемарафона.
По информации следствия, сейчас Рабинович скрывается за границей.
Как начиналось дело Рабиновича
- Государственное бюро расследований 26 июля сообщило о госизмене экс-нардепу из запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадиму Рабиновичу. Бывшему народному депутату инкриминировали распространение антиукраинской пропаганды.
- Впоследствии суд заочно арестовал экс-нардепа Рабиновича, а следствие направило запрос о международной правовой помощи в государство Израиль.
- Позже стало известно, что Вадим Рабинович появился в базе Министерства внутренних дел, ведь его объявили в розыск. На сайте МВД указано, что он исчез 26 июля 2023 года.