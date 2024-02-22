Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні про державну зраду Рабіновича. Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт за фактом державної зради.
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За що судитимуть Рабіновича
У 2019 – 2022 роках Вадим Рабінович був народним депутатом від нині забороненої партії "ОПЗЖ". За інформацією ДБР, екснардеп у цей час у своїх численних виступах та інтерв’ю систематично оприлюднював та розповсюджував маніпулятивну інформацію.
Вона (ця інформація – 24 Канал) несла шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній і інформаційній безпеці України,
– заявили в Офісі генпрокурора.
Пропагандистська діяльність Рабіновича допомагала керівництву Росії досягати своїх військово-політичних цілей. Фактично, екснардеп забезпечував державі-агресорці ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
За підозрою у державній зраді суд може позбавити волі на термін до 15 років, або засудити до довічного ув’язнення та конфіскувати повністю майно – якщо вважатиме досить аргументованими факти сторони обвинувачення та досудового розслідування,
– розповіла Тетяна Сап'ян, радниця з комунікацій ДБР в ефірі телемарафону.
За інформацією слідства, наразі Рабінович переховується за кордоном.
Як починалася справа Рабіновича
- Державне бюро розслідувань 26 липня повідомило про держзраду екснардепу з забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадиму Рабіновичу. Колишньому народному депутату інкримінували розповсюдження антиукраїнської пропаганди.
- Згодом суд заочно арештував екснардепа Рабіновича, а слідство скерувало запит про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль.
- Пізніше стало відомо, що Вадим Рабінович з'явився в базі Міністерства внутрішніх справ, адже його оголосили в розшук. На сайті МВС зазначено, що він зник 26 липня 2023 року.