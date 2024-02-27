Про це мовиться в офіційній заяві, опублікованій на сторінці "Сінево Україна".
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Що заявили в компанії
У "Сінево Україна" заявили, що на будівлю головного офісу і центральної лабораторії "Сінево" в Києві ДБР наклало арешт. Через це компанія буде змушена припинити діяльність в цій будівлі. Як наголосили в компанії, це призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій «Сінево» в Україні.
Видання Forbes зазначило, що кримінальне провадження ведеться за фактом незаконного виведення з державної власності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 рік. Водночас у "Сінево Україна" стверджують, що придбали будівлю у 2010 році, коли вона була у приватній власності. Окрім того, у період з 2013 по 2016 рік там нібито провели реконструкцію та збільшили площу втричі.
За законодавством України, після такої реконструкції будівля вважається новоствореним її власником об'єктом,
– заявили у компанії.
У коментарі 24 Каналу радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян наголосила, що усі деталі цієї справи будуть повідомлені згодом.
Робота ДБР: останні новини
- Державне бюро розслідувань 27 лютого повідомило про підозру податківиці з Кіровоградщини, яка "допомогла" підприємцю уникнути сплати мільйонних податків. Така "послуга" дала змогу підприємцю зекономити майже 3,4 мільйона гривень, які своєю чергою недоотримала держава.
- ДБР передало до суду справу про держзраду екснардепа Вадима Рабіновича. Під час слідства було встановлено, що депутат розповсюджував антиукраїнську пропагандистську інформацію, а у своїх численних виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.