Про це мовиться в офіційній заяві, опублікованій на сторінці "Сінево Україна".

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Що заявили в компанії

У "Сінево Україна" заявили, що на будівлю головного офісу і центральної лабораторії "Сінево" в Києві ДБР наклало арешт. Через це компанія буде змушена припинити діяльність в цій будівлі. Як наголосили в компанії, це призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій «Сінево» в Україні.

Видання Forbes зазначило, що кримінальне провадження ведеться за фактом незаконного виведення з державної власності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 рік. Водночас у "Сінево Україна" стверджують, що придбали будівлю у 2010 році, коли вона була у приватній власності. Окрім того, у період з 2013 по 2016 рік там нібито провели реконструкцію та збільшили площу втричі.

За законодавством України, після такої реконструкції будівля вважається новоствореним її власником об'єктом,

– заявили у компанії.

Довідка. Мережа лабораторій "Сінево Україна" входить до європейської мережі лабораторій Synevo та є частиною медичного холдингу Medicover з головним офісом у Стокгольмі (Швейцарія). Це одна з найбільших мереж лабораторій в Україні, яка налічує 340 лабораторних відділень, вісім лабораторій та понад 2 300 співробітників.

У коментарі 24 Каналу радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян наголосила, що усі деталі цієї справи будуть повідомлені згодом.

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