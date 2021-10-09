Сингапур открывает границы для граждан большего количества стран, несмотря на COVID-19

Город-государство Сингапур стремится восстановить свой статус международного авиационного узла. Именно поэтому власти приняли решение открыть свои границы для граждан большего количества стран для поездок без карантина.

Нововведения заработают уже с 19 октября. Тогда вакцинированные граждане из 8 стран смогут въехать на остров без карантина.

Важно В Сингапуре британца приговорили к полугоду тюрьмы из-за отказа носить маску

Да, новые правила будут действовать и для людей, прибывающих из:

Великобритании,

Франции,

Испании,

США.

Невакцинированные граждане этих стран также смогут попасть на территорию Сингапура, но сделав перед тем тест на COVID-19.

Недавно Сингапур опять ввел ограничения из-за коронавируса, чтобы выиграть время и подготовиться к жизни с болезнью. Премьер-министр Ли Сянь Лунг сказал, что Сингапур сможет ослабить ограничения, когда число случаев стабилизируется, даже если их останутся сотни.

Правительство объявило о мерах, которые помогут местным жителям приспособиться к стратегии жизни с вирусом, например, позволить большинству инфицированных выздороветь дома. В стране также действуют правила для тех, кто остается непривитым. Им запретили гулять торговыми центрами.

Что следует знать о Сингапуре

Страна Юго-Восточной Азии, один из крупнейших в мире центров путешествий и финансов, является центром для азиатских штаб-квартир тысяч глобальных компаний, руководители которых долгое время ожидали возможности установления связи с Сингапуром.

В стране с населением 5,45 миллиона человек ежедневно регистрировались более 3 тысяч случаев заражения COVID-19 за последние несколько дней, хотя почти все случаи протекали бессимптомно или в легкой форме. Около 83% населения полностью вакцинированы, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Добавим, что Сингапур тестирует инновационное решение для охраны общественного порядка – роботов-полицейских Xavier. "Умное" устройство способно фиксировать правонарушения и передавать данные госслужащим.