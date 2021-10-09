Нововведення запрацюють вже з 19 жовтня. Тоді вакциновані громадяни з 8 країн зможуть в'їхати на острів без карантину.

Важливо У Сінгапурі британця засудили до пів року ув'язнення через відмову носити маску

Так, нові правила діятимуть і для людей, які прибувають з:

Великої Британії,

Франції,

Іспанії,

США.

Зверніть увагу! Невакциновані громадяни цих країн також зможуть потрапити на територію Сінгапуру, але зробивши перед тим тест на COVID-19.

Нещодавно Сінгапур знову ввів обмеження через коронавірус, щоб виграти час і підготуватися до життя з хворобою. Прем'єр-міністр Лі Сянь Лунг сказав, що Сінгапур зможе послабити обмеження, коли число випадків стабілізується, навіть якщо їх залишаться сотні.

Уряд оголосив про заходи, які допоможуть місцевим жителям пристосуватися до стратегії життя з вірусом, наприклад, дозволити більшості інфікованих одужати вдома. У країні також діє правила для тих, хто залишається нещепленим. Їм заборонили гуляти торговими центрами.

Що варто знати про Сінгапур

Країна Південно-Східної Азії, один з найбільших у світі центрів подорожей і фінансів, є центром для азійських штаб-квартир тисяч глобальних компаній, керівники яких довгий час очікували можливості встановлення зв'язку з Сінгапуром.

У країні з населенням 5,45 мільйона осіб щодня реєструвалися понад 3000 випадків зараження COVID-19 за останні кілька днів, хоча майже всі випадки протікали безсимптомно або в легкій формі. Близько 83% населення повністю вакциновані, що є одним з найвищих показників у світі.

Додамо, що Сінгапур тестує інноваційне рішення для охорони громадського порядку – роботів-поліцейських Xavier. "Розумний" пристрій здатен фіксувати правопорушення та передавати дані держслужбовцям.