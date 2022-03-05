Сингапур вводит санкции против России – к банкам, экспорту и криптовалюте

Власти Сингапура вводят санкции против крупных российских банков. Речь идет о ВТБ, "Промсвязьбанке" и ВЭБ.

Также Сингапур запрещает транзакции с Россией в криптовалюте. И ограничивает поставки предметов двойного назначения (то есть таких, которые можно применить не только по прямому назначению, но и в военных целях).

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Санкции против России ввел и Сингапур

Сингапур, как сообщили в местном правительстве, ударил по российским банкам и экспорту (предметов, которые можно использовать в качестве оружия).

Операции с криптовалютами (услуги цифровых платежных маркеров) – также под санкциями. Ведь с их помощью можно пытаться обойти финансовые санкции, введенные миром за нападение России на Украину.

К слову, такой шаг от Сингапура – ​​первый за десятилетие акт осуждения другой страны без санкции Совбеза ООН (где, напомним, россияне имеют право вето).

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!